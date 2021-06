Les députés européens de retour au Parlement de Strasbourg

Ce n'est pas encore le coup de feu, mais tout le monde est déjà sur le pont pour le retour très attendu de clients habitués. Lors du premier jour de session à Strasbourg (Bas-Rhin) pour les eurodéputés, un restaurateur savoure. À l'entrée du Parlement, quelques personnes ont fait du selfie et ont distribué des cartes de bienvenue. Le défilé de voitures avec chauffeur a repris dès ce mardi matin. Une excellente nouvelle pour la ville. "Ça apporte de la visibilité à notre merveilleuse ville et à notre belle région", lance une habitante. Dans un hôtel, une dizaine de chambres sont occupées par des fonctionnaires européens contre une quarantaine en temps normal. Malgré cette jauge réduite, pour le directeur, il était temps de revenir à une situation plus normale. "On a beaucoup de touristes européens qui ont annulé leur voyage alors qu'ils n'avaient rien à voir avec le Parlement européen", affirme Pierre Siegel, président du groupement des hôteliers, restaurateurs et débitants de boissons du Bas-Rhin.