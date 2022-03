Les dernières brodeuses au fil d’or de la Loire

Accroché à un flot, près des Monts de Forez, se situe Cervières, un village du Moyen Âge. Pendant plus de 150 ans, les femmes y ont brodé au fil d’or. Leur renommée dépassait les frontières. De cette célébrité reste une pépite, un des plus petits musées de l’Hexagone, la maison des grenadières. Il s’agit d’un métier d’or disparu à la fin du XXe siècle. Le fil d’or n’en est pas vraiment un. C’est un ressort en cuivre, enrobé d’or et creux, dans lequel la brodeuse passe son aiguille. À peine étiré, il devient inutilisable. Un motif en carton sert à donner du relief à l’ouvrage. Dans cet art minutieux, la clé de la réussite est le coup d’œil. En voyant un motif, la brodeuse sait immédiatement la taille des fragments de fil à couper, sans règle, mais à l’instinct. Noyée dans de la résine, la broderie d’or et d’argent décorent désormais des couteaux de tiers, ou d’autres spécialités régionales. Au musée, la nouvelle grenadière présente des créations originales. Bijoux, accessoires, œuvres, témoignent de l‘étendue de ce savoir-faire ancestral. TF1 | Reportage A. M. Blanchet-Bouchet, J. F. Drouillet