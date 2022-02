Les derniers Français qui tentent de fuir l'Ukraine

Ce jeudi matin, c'est l'incertitude pour tous les Français en Ukraine. Le pays a fermé son espace aérien. Les routes vers l'Union européenne sont donc complètement saturées. "Les routes sont extrêmement bouchées", lance Jérémy de la Cruz, un Français présent à l'Ukraine. "Ça y est ! On s'est barré de Kiev. On est en route avec ma copine, mon bébé et un ami. Pour l'instant, on n'est pas prêt de sortir d'Ukraine", confie un autre. Les Français, qui au contraire, ont décidé de rester, se préparent au pire. Malgré les tensions, d'autres expatriés à Kiev redressent le portrait d'une ville anormalement calme pour l'instant. "Les gens se baladent. Certains vont à leur travail. Il n'y a pas de présence de militaire et de policiers" ; "Pour l'instant, il n'y a aucune inquiétude dans les rues. Il n'y a pas d'agitations", témoignent les passants. Partir ou rester, la décision est difficile à prendre. Pour certains, cela signifie quitter toute leur vie. L'ambassade de France en Ukraine recommande aux expatriés de rester chez eux. Une cellule de crise à destination de tous les ressortissants a été ouverte. TF1 | Reportage L. Merlier, J. Lacroix-Nahmias, M. Debut