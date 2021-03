Les derniers jours de la saison des oursinades en Corse

La pêche aux oursins sera bientôt fermée. Les déguster au soleil, ça ne se refuse pas. Mais avant de lancer l'oursinade sur le sable, il faut les trouver entre les rochers et mieux vaut être équipé. La deuxième étape pour les puristes, c'est de les ouvrir et il faut surtout avoir de bons ciseaux. Une fois les oursins dévoilés, avec un bout de fougasse ou une petite cuillère, à chacun sa façon de les manger. Dans le golfe d'Ajaccio (Corse-du-Sud), l'oursinade est une véritable tradition. Elle date de plusieurs générations en arrière. C'est le moment où on invite les voisins à déguster des oursins sur la plage. Pour les héritiers des pêcheurs d'oursins de la ville, ce moment de partage est très important. Il est même unique. Autour de quelques douzaines d'oursins, notre journée se termine comme souvent sur l'île, en chanson.