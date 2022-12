Les derniers jours du timbre rouge

Vous collez sans doute vos timbres rouges pour la dernière fois. Dès lundi, vous ne pourrez plus l'acheter directement. Il vous garantit une distribution de votre courrier du jour pour le lendemain. Désormais, tout se fera en ligne. De la rédaction de votre courrier jusqu'au paiement, vous pourrez tout faire depuis chez vous. En quelques minutes, la lettre est rédigée et l'achat réglé. C'est plutôt simple à condition d'être à l'aise avec Internet. Mais rassurez-vous, vous pourrez toujours aller à La Poste et demander un peu d'aide. Comment ça fonctionne ? Vous avez jusqu'à 20 heures pour transmettre en ligne votre lettre. C'est le bureau de poste le plus proche du destinataire qui l'édite et la distribue dès le lendemain. Pour les nostalgiques, un faux timbre rouge sera même imprimé sur les enveloppes. Et pour tous les vrais timbres, ceux qui restent en stock chez les buralistes, ils seront repris et La Poste leur donneront des verts à la place. Si vous aussi vous en avez encore dans vos tiroirs, vous pourrez toujours les utiliser, mais votre lettre mettra trois jours pour arriver, comme avec un timbre vert. TF1 | Reportage G. Bertrand, S. Maloiseaux