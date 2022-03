Les déserts médicaux, une des priorités de la campagne

À huit heures du matin, c'est une longue tournée qui commence pour Marjorie Guillot, infirmière à Belmont-de-la-Loire. Il y a 30 patients à voir en moyenne par jour, et il n'y a pas de médecin. Elle a des patients avec des pathologies de plus en plus lourdes, qu'il faut prendre en charge. Les infirmières sont débordées. Elles ont vu peu à peu la santé de leurs patients se dégrader. Voilà parfois ce qu'elles entendent au cours de leur tournée : "il n'y a pas de médecin, je ne veux pas faire 70 kilomètres pour voir mon médecin, donc j'attends jusqu'à ce que la ficelle lâche". Ce sont les infirmières qui récupèrent ces patients-là. C'est à 25 kilomètres plus loin, à Montagny (Loire), que l'on trouve un médecin disponible. Cela fait quatre ans que le docteur René Caravano cherche un repreneur. Avec cinquante patients par jour, il voudrait bien lever le pied. "C'est épuisant, mais on le fait, parce que les gens autour de nous n'ont personne pour les soigner", affirme-t-il. Il faut que cela change disent les habitants. TF1 | Reportage I. Marie, I. Zabala, N. Murviedro