Les dessins de trois élèves du Maine-et-Loire distingués par l'Unesco

De leurs mains d'adolescents, Guillemette, Laly et Gabriel ont créé au centre social de Beaupréau-en-Mauges (Maine-et-Loire) ce tableau. "L'idée est d'avoir le château représentatif de notre territoire", explique l'animateur Yann Lebreton-Gonin. La toile a été choisie pour représenter l'Hexagone au concours de dessin du patrimoine de l'Unesco. Les adolescents ne s'y attendaient pas. "J'étais fière. C'était bien de savoir qu'on a été sélectionné", confie Guillemette. C'est également un moment de joie pour les parents. "C'est une surprise parce que là, on ne s'y attendait pas du tout. On est parti sur une idée de dessin", lance Etienne Durand, le père de Gabriel et Guillemette. Les jeunes ont observé de l'extérieur les belles bâtisses de leur enfance. Certains châtelains leur ont même fait visiter les lieux comme ceux du château de la Brûlaire. Pour les remercier de leur temps, les adolescents ont décidé de leur peindre un petit souvenir.