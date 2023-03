Les "Disjonctés" contre les géants de l'énergie

Samuel est patron d'un salon de thé. Il a repris l'entreprise familiale et emploie une vingtaine de salariés. Michael, 25 ans, jeune boulanger à son compte, court du matin au soir entre son fournil et les clients à servir. Il n'a plus le choix. Deux entreprises différentes et deux patrons aujourd'hui réunis au sein du même collectif pour s'entraider face à l'explosion de leur facture énergétique. Malgré la demande du gouvernement de plafonner le prix du mégawattheure à 280 euros de l'heure, la facture de Michael affiche près du double. Face à ce constat, le collectif des "Disjonctés" s'est créé pour dénoncer les différences de calcul du mégawattheure selon les fournisseurs d'énergie. De la boulangerie de quartier au salon de thé du centre-ville, le collectif rassemble aujourd'hui une centaine d'entreprises et demande la publication d'un décret pour uniformiser le prix du mégawattheure, peu importe le fournisseur. Pour se serrer les coudes, Samuel a décidé de faire appel aux jeunes boulangers pour toutes ses commandes de pain, une manière concrète de s'entraider. TF1 | Reportage P. Vogel, É. Schings