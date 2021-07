Les doggy bags deviennent obligatoires dans les restaurants

Pour ceux qui ont les yeux plus grands que le ventre, à partir de ce jeudi, les restaurateurs doivent vous permettre d'emporter le reste de votre festin. Dans les cuisines du restaurant "l'Edito" à Reims (Marne), les doggy bags ont fait leur apparition il y a deux ans. Avec le Covid et le développement de la vente à emporter, les cuisiniers ont pris l'habitude d'empaqueter leurs plats. Un surcoût de 10% pour eux. "Ça ampute sur notre bénéfice", confie un responsable. Finir son repas à la maison est une idée qui plaît aux habitants de Reims. "On n'a pas toujours un gros appétit. Donc, c'est toujours embêtant de laisser dans l'assiette et de gaspiller", lance l'un d'entre eux. Pour les représentants des restaurateurs, les doggy bags pourraient porter préjudice à certaines cuisines. Autres obligations : proposer des contenants recyclables. L'objectif est d'éviter les déchets. Chaque année, la restauration française jette plus d'un million et demi de tonnes de nourriture.