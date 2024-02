Les données de 20 millions d'assurés français volées ?

Votre numéro de Sécurité sociale et vos données personnelles sont potentiellement volés par des pirates informatiques. La nouvelle fait réagir dans les rues de Nantes (Loire-Atlantique) ce lundi matin. C'est la société de gestion de tiers payant "Viamedis" qui a subi une cyberattaque. Son site Internet est d'ailleurs inaccessible ce lundi matin. Des pirates informatiques ont réussi à récupérer des données sensibles. Nom, prénom, date de naissance, numéro de Sécurité sociale et nom de l'assureur santé... Jusqu'à 20 millions de Français pourraient être concernés. Il va donc falloir que vous redoubliez de vigilance lorsque vous recevez certains e-mails. Un gain potentiellement plus intéressant pour les pirates. Voilà pourquoi les escrocs les revendent plus chers. Ces données de santé sont aussi plus sensibles qu'une simple pièce d'identité. Résultat : les attaques informatiques contre les professionnels, comme ce pharmacien, s'intensifient. Plus il y a d'intermédiaires, plus le risque de fuite augmente. Des piratages d'autant plus problématiques qu'il est impossible de changer de numéro de Sécurité sociale. TF1 | Reportage J. Roux, M. Giraud, R. Helec