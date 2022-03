Les dons affluent pour l’Ukraine

Depuis quelques jours dans cette boulangerie, on ne vient plus seulement chercher sa baguette. Dans l'arrière-cour, employés, bénévoles et anonymes réunissent des dons pour les réfugiés ukrainiens. Des dizaines de personnes affluent toute la journée. Pour eux, il n'était pas question de rester sans rien faire. Parmi les bénévoles, une famille de réfugiés, tout juste arrivée d'Ukraine, est déjà venue proposer son aide. "On ne peut pas y retourner. Alors l'aide humanitaire, c'est la seule chose qu'on peut faire", lance la maman. Une aide, à l'initiative de Stéphane Ravacley, le boulanger. C'est lui qui a lancé un appel sur les réseaux sociaux, largement relayé. La petite cour ne suffit plus. Les 400 mètres cubes de vêtements, aliments et médicaments sont stockés dans un entrepôt. Ce boulanger au grand cœur n'espère qu'une chose, amener un maximum d'aides aux réfugiés. Samedi, Stéphane et les bénévoles partiront en convoi, plus de quinze camions à destination de la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. TF1 | Reportage C. Gerbelot, G. Martin