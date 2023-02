Les douaniers privés de fouilles ?

Près de deux tonnes et demie de cannabis ont été saisies dans ce camion sur l’autoroute près de Bordeaux (Gironde). Une prise importante pour les douaniers qui a été réalisée le 30 janvier. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, il y a un risque actuellement pour les trafiquants ne soient pas condamnés. Comment est-ce possible ? L’article 60 du Code des douanes, qui permet le contrôle des véhicules, pourrait être contraire à la Constitution. Donc, toutes les saisies réalisées grâce à ces contrôles pourraient être déclarées nulles. C’est une aberration pour les syndicats des douaniers. En septembre 2022, le Conseil constitutionnel est saisi. Le contrôle douanier des véhicules empêcherait la liberté d’aller et venir garantit par la Constitution. Sans arrêter l’application de l’article 60, l’institution donne aux douanes un an pour le réécrire. Auparavant, il n’y avait aucune remise en cause. Mais un doute s’installe, les avocats des trafiquants en profitent pour demander la relaxe de leurs clients. TF1 | Reportage I. Bornacin, M. Fiat, M. Regazzi