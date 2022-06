Les dragées, invitées de toutes les cérémonies

C'est le plus ancien commerce de Verdun (Meuse). Une boutique incontournable pour Agnès pour la communion de ses deux petits-enfants. "C'est un cadeau particulier, prestigieux et puis c'est sucré. Ça rassure toujours tout le monde", confie-t-elle. Les dragées sont produites sous leur forme actuelle depuis 1783. Mais c'est un apothicaire de Verdun au XIIIe siècle qui a eu l'idée de la recette pour conserver les amendes. À cette époque-là, ça s'appelait "épice de table" ou "épice de bouche". La fabrique de dragées de Verdun existe donc depuis le XVIIIe siècle, avec toujours le même processus de fabrication. Les amendes arrivent de Sicile ou d'Espagne pour être triées une à une. Certaines vont ensuite être torréfiées sous un feu continu, pendant que d'autres commencent à recevoir le sucre et les ingrédients nécessaires à leur transformation en dragées. Comme à la fin du XIXe siècle, avec la création d'un obus en chocolat chargé de cadeaux, la fabrique continue d'enrichir l'histoire des dragées. Les couleurs se multiplient jusqu'à les enrober d'or ou d'argent, sans oublier d'adapter la décoration des boîtes à chaque fête. TF1 | Reportage V. Dietsch, V. Ruckly