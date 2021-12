Les éboueurs reprennent leur mouvement de grève à Marseille

Difficile de se frayer un chemin ce mercredi matin dans cette rue marseillaise. Les poubelles débordent encore. "C'est un enfer", se plaint cette automobiliste. Moins de deux mois après la précédente grève qui avait duré plus de deux semaines à Marseille, certains éboueurs ont à nouveau arrêté la collecte depuis quelques jours. Les habitants et les commerçants de ce quartier n'en peuvent plus : "c'est l'enfer", "j'habite à quelques mètres de là et pour ouvrir les volets le matin, ça sent mauvais". Certains syndicats dont la CGT n'acceptent pas l'accord qui a été signé en octobre dernier entre la métropole et Force ouvrière majoritaire. Les agents veulent que la pénibilité du métier soit reconnue et veulent négocier leur temps de travail. Pour le moment, quatre arrondissements de Marseille sont concernés par l'arrêt des collectes. Mais le mouvement pourrait s'amplifier. Les agents grévistes disent vouloir aller jusqu'au bout de leurs revendications. Les Marseillais, eux, vont devoir continuer à se boucher le nez. TF1 | Reportage P. Lefrançois, F. Miara