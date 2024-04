Les éclaireurs de la flamme en terre olympique

Le plus dur, c’est toujours de faire le premier pas. Leur joie est telle qu’ils donnent l’impression de marcher sur l’eau. Ces seize jeunes, vêtus de rouge, ont été choisis au mérite pour voyager sur le Belem entre Athènes (Grèce) et Marseille dans un but précis : être les éclaireurs qui vont transporter la flamme olympique. Pour Yassine et Houari, tous les deux Marseillais, ce périple en Méditerrannée n’a rien d’une promenade de santé. La flamme ne dormira jamais. Elle brûlera dans le salon du Belem, non pas dans sa torche, mais dans une lanterne close. Le voyage est forcément sportif, mais aussi culturel, au pays de l’olympisme. En visitant Athènes, ces éclaireurs français réalisent peu à peu que la tradition les relie désormais à de jeunes Grecs qui participaient, eux, aux jeux antiques. Ce vendredi soir, quand la Grèce remettra la torche olympique à la France, tout cela deviendra très concret. Au Musée olympique d’Athènes, une place est déjà réservée pour y accrocher la torche parisienne. Mais avant de rejoindre toutes celles qui l’ont précédé, elle partira samedi pour la France avec cette escorte impatiente de la voir brûler. TF1 | Reportage S. Millanvoye, B. Lachat, J.P Héquette