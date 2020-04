Les écoles ne rouvriront pas le 11 mai dans le Pas-de-Calais

Dans le Pas-de-Calais, les élus ont estimé que le retour à l'école le 11 mai était risqué. Au total, 36 communes dont celle Lens ont décidé de laisser fermés leurs établissements scolaires. Près de 25 000 élèves de la maternelle à la CM2 sont concernés par cette décision. Dans cette agglomération, la rentrée est prévue pour le mois de septembre, sauf si la préfecture du Pas-de-Calais impose la réouverture des écoles un peu plus tôt. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.