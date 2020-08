Les écoles profitent de l'été pour réaliser leurs travaux

La rentrée des écoles se déroulera le 1er septembre prochain. Alors que les élèves sont encore en vacances, les responsables des écoles, eux, sont à pied d'œuvre pour effectuer quelques petits travaux et coups de pinceaux. Peinture, luminaires, faux plafonds et réparations en tout genre, ces travaux ne peuvent se faire qu'en été, quand les écoles sont vides. À Grasse (Alpes-Maritimes), le budget annuel alloué à ces travaux s'élève à 300 000 euros.