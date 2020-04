Les écoles rouvrent partiellement au Danemark

Au Danemark, le déconfinement commence ce mercredi par la réouverture partielle des crèches et des écoles. Certes, parmi ses voisins européens, le pays a été le moins touché par l'épidémie de coronavirus, mais cette rentrée s'avère quand même très stricte. Dans un établissement situé au centre de Copenhague, les classes ont été réorganisées, les emplois du temps réaménagés et des mesures d'hygiène mises en place. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.