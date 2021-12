Les écoles se mettent aux couleurs de Noël

C'est le moment qu'ils attendaient tous, l'installation du sapin de Noël. Dans une classe de grande section de maternelle de Cleder (Finistère), les yeux pétillent. Tous sont fiers de leur beau sapin. Guirlandes, boules, étoile... pour bien le décorer, les petits se sont mis au bricolage. "Le père Noël, il voit que notre sapin il est joli", explique une élève. Et que serait un sapin sans cadeaux à son pied ? Les 19 élèves de la classe se sont donc transformés en lutins du père Noël. Ils fabriquent des cadres à offrir à leurs parents. De leurs côtés, les plus grands ont fabriqué des crèches de Noël. Chaque jour, chacun apporte sa petite touche. On y retrouve Marie, Joseph, le petit Jésus et bien d'autres encore. Pour eux, "c'est magique Noël". "On a l'impression de commencer à être dans l'esprit de Noël", confie un élève. Dans la cour de récréation, les enfants ont tellement hâte d'être à Noël qu'ils ont un message un peu en avance : "Joyeux Noël !". TF1 | Reportage T. Lagoutte, J. Denniel