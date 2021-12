Les écoliers fêtent Saint-Nicolas en Moselle

C'est la Saint-Nicolas, une tradition très ancrée dans l'Est et en Lorraine. Tout le week-end, de grandes festivités ont été organisés, notamment le célèbre défilé de Nancy. Plus de 150 000 personnes y ont participé. Ce lundi matin, toujours dans le respect de la tradition, Saint-Nicolas, patron des enfants, était en visite dans les écoles. Sa venue impressionne toujours les plus petits. Ce lundi matin, la tournée du Saint-Nicolas a commencé à Metz (Moselle). Il récompense les enfants à une condition : leur sagesse. Pour chaque classe, le patron des écoliers amène des friandises. Cette année 2021, le Saint-Nicolas fait sa tournée avec son âne, mais sans le père Fouettard. Les enfants préparent cet événement depuis une semaine. Les plus petits ont appris des chansons et préparé des dessins. De quoi plaire au patron d'Elora. A Metz, 3 600 enfants recevront la visite du Saint-Nicolas. Sa tournée va durer toute la semaine. TF1 | Reportage G. Gruber, C. Hanesse