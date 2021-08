Les écoliers reprennent le chemin de l’école à La Réunion

Thalia, deux ans et demi, ne quitte plus les bras de sa maman. Elle fait sa rentrée en toute petite section. Un câlin et quelques mots, les premiers pas à l'école sont toujours un moment un peu difficiles. "La première semaine, les parents sont invités à rester avec les enfants. Et petit à petit, on va lâcher et je prends le relais ", explique Caroline Best, professeur. Une rentrée pas à pas accompagnée par les parents, rassurant dans un contexte sanitaire éprouvant. Ce lundi à La Réunion, 220 000 élèves reprennent le chemin de l'école. Pour cette rentrée encore, le protocole reste strict. Mais en pratique, les règles ne sont pas toujours évidentes à respecter. A partir de six ans, le masque reste effectivement obligatoire à l'extérieur comme en classe. Pour certains, il n'est pas un obstacle au bonheur qu'ils ont de reprendre l'école. Cette rentrée intervient alors que La Réunion est soumise à un confinement partiel afin d'endiguer la progression de l'épidémie sur le territoire. Dès la semaine prochaine, des centres de vaccination éphémères seront déployés dans certains collèges et lycées de l'île.