Les Écossais de cette petite ville du Berry pleurent le prince Philip

À plusieurs centaines de kilomètres du Royaume-Uni, en plein milieu du département du Cher, a résonné ce lundi matin le son de la cornemuse. À Aubigny-sur-Nère, surnommé la cité des Stuart, les drapeaux écossais ont été hissés en hommage au prince Philip, le défunt mari de la reine Elizabeth II. Dans les commerces, on sent l'émotion des habitants. D'ailleurs, la quantité des magazines a été augmentée par rapport aux événements. Après la fin de la guerre de Cent Ans, ce petit village du Berry est resté écossais pendant 300 ans. Il n'a été rendu à l'Hexagone qu'au XVIIe siècle. L'attachement à la couronne britannique y est, par conséquent, plus profond qu'ailleurs. Une habitante a même affirmé que l'événement a touché beaucoup de monde, car "c'est quand même une commune qui est proche d'Angleterre". Samedi prochain, les habitants d'Aubigny regarderont les obsèques du duc d'Édimbourg.