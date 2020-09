Les effets de la sécheresse se font ressentir dans le Doubs

À Villers-le-Lac (Doubs), il n'a quasiment pas plu depuis le début du printemps. De ce fait, plusieurs lacs et cours d'eau sont à sec. Alors que les restrictions d'eau ont été renforcées, les habitants de la commune sont prévoyants et ont installé des cuves pour récupérer l'eau de pluie. Impuissants, ils assistent à l'évolution du paysage. Les compagnies de bateau subissent, elles aussi, cette sécheresse. Une catastrophe économique pour les professionnels du tourisme dans le département. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.