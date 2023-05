Les églises, une proie facile pour les voleurs

Les chaînes et les cadenas n'ont pas résisté, les voleurs les ont coupé. Pas moins de sept cambriolages en pleine journée en seulement six mois. Le prêtre de la cathédrale de Bayeux ne sait plus quoi faire. "Mon sentiment, c'est d'être à la fois excédé, parce que c'est insupportable", confie le père Emmanuel Péteul. Toutes les personnes interrogées partagent cette incompréhension. Ces vols dans l'église choquent les visiteurs. "C'est totalement déplorable et abominable. Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas qui fait ça" ; "Il n'y a plus de respect de rien, purement et simplement", dénoncent certaines. Sans solution, le recteur, même s'il n'approuve pas l'idée, pourrait envisager de fermer la cathédrale au public. Certains espèrent la mise en place d'un système plus sécurisé, même si cela coûte de l'argent. Les cérémonies de mariage, de baptême, ou bien les travaux, sont financés grâce à ces dons. Ces vols portent atteinte à la vie de la paroisse. À Bayeux, l'enquête est en cours. L'église déplore des comportements de plus en plus inadaptés. Dans certains lieux, les objets de culte sont volés. En Aquitaine, certains malfrats s'en sont même pris aux gouttières en cuivre de l'église. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Coulon