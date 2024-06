Les électeurs motivés pour aller voter

Voici la nouvelle annexe du commissariat de Bordeaux : un bus pour accueillir les nombreux électeurs et leurs demandes de procuration. Parmi eux, Élisabeth qui se rend en vacances le 30 juin. "Le droit de vote, on l'a acquis. Pour moi, c'est quelque chose d'essentiel", affirme-t-elle. Pour aller plus encore plus vite, d'autres ont fait la démarche sur Internet. Les policiers n'ont plus qu'à vérifier leur identité. Ici, c'est la première fois qu'un tel système est mis en place. À 700 kilomètres de la Gironde, même engouement et même file d'attente à Strasbourg (Bas-Rhin). En tout, 717 184 procurations ont déjà été enregistrées, c'est six fois plus qu'en 2022 à la même période. Quelle conséquence aura cette mobilisation ? À Lille (Nord), les candidates en campagne du camp présidentiel, de la droite, de la gauche, toutes espèrent en profiter. Dans cette IXe circonscription du Nord, en tout, neuf candidats sur la ligne de départ, notamment Christine Landru pour le Rassemblement national, ou Chantal Sarazin pour Lutte Ouvrière. TF1 | Reportage L. Attal, Z. Agili, T. Vartanian