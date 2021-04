Les élections régionales et départementales, un casse-tête sanitaire pour les maires

Saint-Nabor (Bas-Rhin) est un village de 500 habitants marqué par la disparition de son ancien maire. Ce dernier est décédé du Covid il y a un an, quelques jours seulement après les élections municipales. Dans un contexte particulier, sans pouvoir établir un rapport direct entre les deux événements, le premier adjoint se dit inquiet. "Je ne vois pas comment on pourrait voir si les élections peuvent réellement se tenir dans de bonnes conditions au mois de juin", confie Raoul Geib. Les urnes viennent d'arriver en mairie, mais les électeurs y glisseront-ils leur bulletin de vote ? Il y a un an, la participation aux municipales avait été plus ou moins bonne. Mais cette fois, il y a davantage d'indécisions. Que ce soit à Obernai, la ville voisine, ou à Saint-Nabor, une semaine de décalage dans l'organisation des scrutins ne changera pas grand-chose. En 2015, un électeur sur deux s'était déplacé pour ces mêmes scrutins. Aujourd'hui, le rapport bénéfice/risque n'encouragera pas les plus inquiets d'entre nous à fréquenter les isoloirs.