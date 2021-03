Les élèves à l'heure de la Semaine de la presse à l'école

Les élèves de l'école primaire de la Brigue (Alpes-Maritimes) ont écrit leurs propres journaux. Ils les ont créés il y a cinq mois. À l'époque, la commune sinistrée par la tempête Alex se retrouvait coupée du monde. Les habitants sont leur principale source d'inspiration. Ce mercredi matin, ils ont distribué leurs œuvres dans le village. "On se sent heureux, parce que notre journal plaît à des gens", confie une fillette. "Ça va nous donner plus de motivation pour en faire", témoigne un garçon. De retour en classe, ils décident d'inverser les rôles avec nous. Nous serons l'objet de leur prochain article et devons donc nous plier à l'exercice de l'interview. Ensuite vient le moment de la retranscription écrite. C'est le professeur Virgile Ganne qui corrige et s'occupe de la mise en page du journal. Chaque mois, sa classe s'attèle ainsi à en produire un. En cette semaine de la presse dans les écoles, d'autres enseignants pourraient suivre son idée. Grâce à ce média, les élèves acquièrent de façon pratique un certain nombre de connaissances.