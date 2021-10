Les élèves de 47 départements savourent l'école sans masque

Ce lundi matin, devant une école primaire de Labouheyre (Landes), le sourire sur le visage des enfants fait plaisir à voir. Fini le masque dans le cartable ou le manteau, il n'est désormais plus obligatoire en classe. Un immense soulagement pour les enfants qui respirent à nouveau. Il faut dire que le porter toute la journée, sauf à la récré, n'était pas vraiment agréable. "J'avais trop chaud avec le masque. On avait du mal à respirer", témoigne Alizée, une petite fille de huit ans. La mesure permet ainsi aux élèves de souffler à nouveau un petit vent de liberté. La mesure s'applique dans les 47 départements où le taux d'incidence est inférieur à 50 cas pour 100 000 habitants. À visage découvert, les échanges avec les enfants seront désormais plus faciles. Seul petit bémol, la fin du masque à l'école ne concerne que les enfants. Les enseignants, eux, doivent continuer à le porter. "C'est vrai qu'avec un masque, c'est compliqué pour montrer aux élèves comment chante une lettre", se plaint la directrice.