Les éleveurs de montagne eux aussi touchés par la sécheresse

Dans cet alpage à 1 700 mètres d'altitude, l'eau est devenue une denrée rare. Depuis dix jours, les frères Dupérier n'ont plus le choix, ils doivent descendre chercher de l'eau dans la vallée. A bord de son camion-citerne, Pierre parcourt un périple de 45 minutes, sur les chemins escarpés du massif des Vosges. L'eau, il la prend, chez lui ou dans des sources de la commune. Avec 10 000 litres à chaque chargement, cela ne lui permet même pas de tenir la journée. Il doit donc faire les allers-retours tous les jours. Pour ces agriculteurs, c'est du temps et aussi de l'argent. En effet, cela représente 300 euros de carburant par semaine. C'est le prix à payer pour que leurs vaches aient de l'eau et restent sur l'alpage. C'est essentiel pour garder la qualité du fromage. Pourtant, certains agriculteurs n'ont pas les moyens financiers pour continuer l'alpage. C'est le cas de Jean Lebert. Mais à cause de la sécheresse, l'herbe manque. Il n'y en aura donc pas pour tout le monde. Pour Lebert, les pertes s'élèveront à 20 000 euros, soit le salaire qu'il avait prévu de se verser cette année. TF1 | Reportage J. Cressens, X. Boucher, T. Leroy