Les éleveurs de porc en difficulté

Dans son exploitation, Franck Perrocheau surveille ses truies. En ce moment, c'est la pleine période de naissance. Cet éleveur exerce ce métier depuis 20 ans. Il a déjà connu des crises dans le secteur, mais jamais une situation comme aujourd'hui. Son coût de production est de 1,80 euros le kilo et il vend ses bêtes à 1,40 euros. Un lourd manque à gagner. Entre l'explosion du coût des aliments pour les animaux, la surproduction de porcs en Europe et le prix cassé dans les grandes surfaces, pour s'en sortir, ce producteur doit trouver des solutions. Quand il fait les comptes, son constat est amer. Pour continuer de travailler, l'amélioration doit venir de la hausse des prix du porc. Mais pour le moment, il faut des aides d'urgence. Franck souhaite poursuivre cette activité qu'il aime. Au-delà des problèmes du coût, il souhaiterait surtout plus de reconnaissance pour sa profession. TF1 | Reportage N. Hesse, R. Hellec