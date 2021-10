Les éleveurs retrouvent les concours agricoles dans le Puy-de-Dôme

À première vue, cela ressemble à une ferme géante. Dès le petit matin, on trait, mais surtout, on bichonne les vaches qui sont la vitrine de l'élevage français. Ce salon regroupe l'élite des fermes de nos régions. Près de 2 000 bêtes sont présentées. Les plus beaux spécimens s'affrontent pendant les concours agricoles. En compétition pour la race Salers, Chloé Terrasse n'oublie aucun détail. Ayant pris la succession de son père, l'éleveuse sait ce qu'elle doit aux générations qui ont précédé. "Il faut savoir que derrière une vache, il y a peut-être 30 années de génétique et de travail, pas forcément de nous, éleveurs d'aujourd'hui, mais nos ancêtres", explique-t-elle. Pour tous les éleveurs, l'enjeu est de taille. Gagner un concours, c'est valoriser son troupeau, surtout à un moment où le cours de la viande a du mal à décoller. L'heure des vérités a sonné. Le défilé des Salers débute sous l'œil avisé des juges et d'un public de connaisseurs.