Les éleveurs très inquiets suite à la fermeture des marchés

Les paysans ne cachent plus leurs inquiétudes face à la crise sanitaire. A Aillas (Gironde), un couple d'éleveurs a dû modifier ses habitudes. La collecte de lait se fait toujours, mais ils ne savent pas quoi en faire. La fermeture des frontières a fortement impacté leur activité. Ils comptent désormais sur le maintien des petits commerces alimentaires mais aussi sur la fiabilité du transport routier pour survivre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.