EXCLU - Au plus près des émetteurs secrets de la Marine Nationale

À l'occasion du 14 Juillet, on vous emmène visiter un lieu où aucune caméra n'est entrée depuis quinze ans : une base militaire dans l'Indre, qui gère les transmissions avec les sous-marins nucléaires. Elle joue volontairement les discrètes. Avec ses treize étranges antennes, perdues dans la campagne, c'est l'un des sites les plus protégés du pays. Aussi méconnue que stratégique, cette base militaire date de la guerre froide, créée par le général de Gaulle, en même temps que son programme de sous-marin nucléaire. Le but, émettre des ondes vers les sous-marins, sept jours sur sept, et 24 heures sur 24. Des messages cryptés sont envoyés sur ces ondes à très basse fréquence, capable d'aller très loin et de pénétrer dans l'eau. Ordre opérationnel, bulletin météo, message de leurs familles, personne ici ne connaît le contenu des messages ni à qui ils sont adressés. Autrement dit, l'ordre de tir nucléaire doit pouvoir être transmis aux sous-marins à n'importe quel moment quelles que soient les circonstances. Dans ce dédale de coursives sous terre, ils doivent continuer d'émettre coûte que coûte. L'énergie produite est l'équivalent de la consommation d'une ville de 10 000 habitants. L'armée française dispose en tout de quatre centres de transmission pour garantir ce canal de communication permanent avec ces sous-marins nucléaires. TF1 | Reportage E. Lefebvre, F. Mignard