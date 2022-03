Les enclos paroissiaux du Finistère bientôt classés ?

Ils comptent parmi les plus beaux joyaux de la Bretagne. Les enclos paroissiaux sont des trésors d'architecture uniques au monde et des symboles de la ferveur chrétienne d'autrefois. Ses vaisseaux de pierre ont été bâtis entre le XVIe et le XVIIe siècle. À l'époque, la culture du lin faisait la richesse des marchands locaux. Chacun voulait montrer que sa foi était plus grande que celle de son voisin. Comme cette femme serpent qui jaillit entre la porte et l'ossuaire. Dans la commune de Sizun (Finistère), l'enclos est au cœur du bourg et dans celui de tous les habitants. Une fierté pour les Bretons qui pourrait bientôt être inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco. Le département a lancé les démarches et la trentaine de communes concernées a beaucoup à y gagner, comme ici à Saint-Thégonnec (Finistère). Mais le chemin sera long, il faut en moyenne sept à dix ans pour qu'une candidature au patrimoine mondial de l'Unesco puisse aboutir. TF1 | Reportage T. Lagoutte, P.F. Watras, J. Dennel