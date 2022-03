Les enfants à la plus grande ferme de France

Bienvenue au royaume des onomatopées. Ici, les tout-petits expérimentent de nouvelles émotion, entre petite frayeur, et grand sourire. Ils découvrent avec excitation les animaux de la ferme. Mais d'autres enfants sont déjà des experts. On vous le jure en effet, ici la grosse bête n'a jamais mangé la petite. Même si parfois, on peut en douter, comme devant ce taureau d'une tonne et deux cents kilos. En tout cas, chers parents soyez prévenus, pour découvrir le Salon, vos enfants monteront sur votre dos, sur vos épaules, ou dans vos bras. Une astuce pour canaliser cette énergie : rendez vous chez les lapins. Durant la visite, les enfants peuvent aussi se transformer en vétérinaire. Vous serrez rassurés d'apprendre que ces chiens peluches ont été sauvés de justesse. Olivia, huit ans, a trouvé son futur métier. Susciter des vocations, ou plus simplement répondre à la curiosité de milliers d'enfants, c'est à chaque édition l'un des objectifs du Salon de l'agriculture pour chaque édition. TF1 | Reportage Y. Hentgen, M. Derre, J. Clouzeau