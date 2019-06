"Les Enfants de Boisset" : focus sur la fabrication des vases d'Anduze

Les poteries d'Anduze sont reconnues dans le département du Gard. Ce sont des vases en argile qu'on fabrique depuis le XVIIème siècle. Pour la transformation, 24 heures à mille degrés sont nécessaires. Pendant tout ce temps, le cuivre fond, les pigments se mélangent et le plomb devient brillant comme du verre. Pour ce faire, la famille Jurquet exploite l'argile rouge depuis 1610, et le contrôle qualité n'a pas changé. Pour donner forme à la matière, le travail demande de la patience et de la minutie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.