Les élèves du collège de Samuel Paty de retour pour la première fois depuis l’attentat

Entourés de policiers, retour en classe sous haute surveillance pour les élèves du collège de Samuel Paty. Le cœur lourd, c'est la première fois qu'ils retrouvent leur établissement depuis l'attentat. Pas de cours ce mardi pour eux, mais une prise en charge psychologique pour tenter d'évacuer la douleur et mettre des mots sur ce qu'ils ont vécu. Un temps de parole nécessaire après des vacances difficiles. Ce matin, beaucoup de parents sont venus accompagner leurs enfants jusque devant la grille du collège. L'attentat a traumatisé certains. Pour tous, rien ne sera plus jamais comme avant. Se tourner vers l'avenir sans oublier le passé, la cellule psychologique au collège sera maintenue aussi longtemps que nécessaire.