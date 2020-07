Les enfants en colonie de vacances à Biscarrosse s'éclatent loin des parents

Dans la colonie de vacances de Biscarrosse, les enfants semblent apprécier le goût de liberté qui y règne. Loin des parents, chacun profite à sa manière de l'ambiance colo entre copains. Paddle, planche à voile et catamaran figurent parmi les activités à faire pour occuper la journée des jeunes vacanciers. Une occasion de se retrouver loin des écrans et des téléphones tout en étant plus près de la nature.