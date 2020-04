Les enfants, moins porteurs du Covid-19 ?

Le pouvoir de contamination au Covid-19 des enfants inquiète bon nombre de personnes. Pourtant, il serait moins important que ce que l'on craignait. Selon une étude menée par la Société Française de Pédiatrie, les petits seraient moins touchés par la maladie. Ils seraient également moins gravement atteints. Et surtout, ils ne risqueraient pas forcément de contaminer leur entourage.