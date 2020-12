Les enfants ont découvert et ouvert leurs cadeaux de Noël

Après le passage du Père Noël, la photo est officielle chez la famille Louvel. Isaure trois ans, Laurette sept ans et Paul neuf ans ont, semble-t-il, été très sages cette année. Manette de jeux vidéo, montre et maison de poupée étaient attendues. Les trois étaient contents car ils ont eu ce qu'ils voulaient avec une surprise pour chacun. Ce qui déclenche des sourires de satisfaction. Très vite, chacun veut aller jouer. Les parents se mettent donc à déballer et à monter les jouets. Pour lui donner de la force après cette longue nuit, Laurette avait prévu une petite attention pour le Père Noël. "J'avais préparé un verre de lait avec deux carottes et ce matin, il n'y en avait plus parce que les rennes avaient tout mangé", a-t-elle affirmé. Une journée inoubliable à coup sûr pour toute la famille. Visiblement, personne n'a été déçu. Il y a même des cadeaux prévus chez les grands-parents au pied du sapin. De quoi prolonger le bonheur de cette matinée de Noël parfaite.