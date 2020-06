Les enfants préparent des cadeaux faits mains pour leur maman

Cette année à cause de la crise sanitaire, les enfants n'ont eu que quelques jours pour préparer la fête des mères. Quand certains s'appliquent à confectionner des cadeaux faits mains sous les directives de leur enseignant, ceux qui ont dû poursuivre leur scolarité chez eux ne manquent pas d'imagination pour créer la surprise durant cette journée spéciale. À travers toutes ces attentions, les enfants passent le même message : Merci pour tout.