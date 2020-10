Les enfants reprennent le chemin de l'école dans la vallée sinistrée de la Roya

Les enfants de Breil-sur-Roya ont repris le chemin de l'école ce lundi. Ils ne se sont pas vus depuis dix jours après le passage de la tempête Alex dans la région. A l'école primaire "Jean Moulin", le cours n'est pas la priorité ce matin. Le directeur de l'établissement a préféré discuter de la catastrophe aux élèves pour faire sortir leurs angoisses. Quant à la mairie et l'équipe pédagogique, elles ont mis les bouchées doubles pour cette rentrée spéciale.