Les enfants s'éclatent en classe verte à Quiberon

Le soleil se lève à peine. C'est l'heure du petit-déjeuner pour les jeunes pensionnaires du Relais de l'Océan. C'est leur troisième jour à Saint-Pierre-Quiberon (Morbihan) et le réveil se fait en douceur. Cette classe de CP parisienne est ici toute la semaine en classe verte. Le programme est riche en découvertes et en activités. Mais il faut d'abord s'habiller chaudement. Marie-Laure Madec, la responsable des lieux, est ravie de retrouver les galopades dans les couloirs. "Ça fait du bien, la maison revit et ils sont contents d'être là", confie-t-elle. Direction la plage pour retrouver Anne Jacob, conteuse, dans ce magnifique théâtre naturel. "J'aime ça, c'est une passion et aussi une forme de transmission", lance-t-elle. Sur place, les enfants s'épanouissent au grand air, très loin des salles de classe. Pour Laurence Paquette, enseignante en CP à l'école Saint-Éloi, les classes vertes sont une tradition immuable qu'elle veut faire perdurer. Les sourires en disent long sur les souvenirs que les enfants garderont de ce séjour.