Les enfants s'éclatent en colonie de vacances en Normandie

À Gouville-sur-Mer (Manche), avant le départ pour la colonie de vacances, les séparations sont un peu dures, surtout pour les parents. "J'aimerais le garder un peu plus avec moi", confie une maman. De leur côté, les enfants sont impatients de faire de nouvelles rencontres. De nombreuses activités les attendent, mais il faut d'abord s'installer dans les nouvelles chambres et défaire les valises. Rapidement, les liens se créent. Les enfants sont ici pour une ou deux semaines. Pour Nino, son premier repas se passe très bien. "C'est meilleur ici qu'à la maison", affirme-t-il. Après tant d'émotion, il faut se reposer. En effet, dès le lendemain, les activités commencent et qu'importe la météo, il en faut plus pour décourager les enfants. "C'était bien. Il y avait beaucoup de vagues et c'était drôle", lance un enfant. "On est heureux de voir leurs sourires et leurs petits cris", explique Amélie, animatrice. Les gros chagrins de la veille sont oubliés. Les voilà prêts pour une colonie de vacances pleine de bonne humeur.