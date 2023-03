Les enfoirés retrouvent leur public

Ils se sont tellement manqués qu'ils se sont mélangés. "C'est une année pas comme les autres pour moi parce que le public est de retour", a déclaré Amir. Privés pendant deux ans de spectateurs à cause du Covid, 47 Enfoirés savourent au beau milieu de la salle, au beau milieu de la foule. "Là, c'est monstrueux. On fait ce métier pour avoir du monde en face, et là, de les retrouver, c'est trop bien", s'émeut Mimie Mathy. Plus de trois heures de spectacle, des refrains populaires, des décors ambitieux, et des artistes qui se donnent sans compter. "Le public fait partie intégrante de cette immense chaîne de cœur, de chaine humaine de générosité, d'humanité, d'amour et de bienveillance", explique Amel Bent. Ici, chacun son micro. Impossible de se tromper. Et en coulisses, c'est une organisation parfaitement huilée. Il y a ceux qui courent dans tous les sens, pendant que d'autres tentent inlassablement d'ajuster un chapeau, alors que les plus disciplinés improvisent une répétition de dernière minute. Cette fois, à Lyon, pas le moindre faux pas. Même les chorégraphies les plus compliquées sont réussies. Cette nouvelle soirée au profit des Restos du Cœur tient vraiment toutes ses promesses. TF1 | Reportage S. Rang Des Adrets, A. Barbier