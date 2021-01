Les Enfoirés sortent leur hymne 2021

Les Enfoirés, c'est toujours la même cause mais jamais la même chanson. Chaque année, une chanson originale souffle dans les voiles de la solidarité. En 2020, le groupe Boulevard des Airs signe le titre "A côté de toi". En 2019, la chanson "On trace" était l’œuvre du chanteur Vianney. Cette année, le titre officiel est signé par le chanteur Slimane et s'appelle "Maintenant". "C'est simple, c'est la même chose que chaque année finalement. Il faut de l'envie, de l'amour et du partage", confie-t-il. Sa chanson devra relever un défi unique. En raison de la situation sanitaire, aucun public ne sera présent lors du spectacle des Enfoirés. Une perte très importante pour les Restos du cœur. "D'où l'urgence absolue d'avoir un bon titre qui soit fédérateur et qui invite les gens et les radios à jouer le jeu pour qu'on puisse compenser avec le DVD et le CD", explique Zazie. "C'est un message d'espoir, d'amour, de bienveillance mais aussi un message de demande d'aide", ajoute Florent Pagny. Ce soutien sera notamment le fruit de cette nouvelle chanson fédératrice qui a déjà vocation à devenir un hymne.