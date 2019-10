Les entreprises artisanales (1/4) : la Maison Poursin à Paris, une bouclerie vieille de deux siècles

Depuis deux siècles, la Maison Poursin excelle dans l'art de travailler le laiton. Sous Louis XVIII, on y fabriquait des boucles de maroquinerie, des ornements de carrosses royaux et des pièces d'attelage. Aujourd'hui, l'établissement est prisé par les maisons du luxe, à l'instar de Louis Vuitton. Si l'atelier tient encore ses promesses et conserve son savoir-faire, c'est grâce à la passion de Karl Lemaire qui a découvert un véritable trésor en la maison. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.