Les entreprises artisanales (2/4) : Pastels Girault, la plus ancienne fabrique de pastels au monde

Chez Pastels Girault, les techniques de fabrication de bâtonnets de peinture n'ont pas changé depuis la fin du XVIIIème siècle. Dans ce domaine, c'est la seule au monde qui utilise encore une machine vieille de 150 ans pour préparer la pâte. Depuis la création de la société familiale, 526 teintes y ont été produites et leurs pastels sont restés les mêmes qu'il y a 239 ans. Un savoir-faire qui a valu à la firme d'être reconnue "Entreprise du Patrimoine Vivant".