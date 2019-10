Les entreprises artisanales (4/4) : Manufactures Catry, fabricant de tapis haut de gamme

Depuis près d'un siècle, les Manufactures Catry fabriquent de prestigieux tapis avec les mêmes machines. Dans cet établissement, plus de 85% des tâches sont faites à la main. La fabrication d'un tapis nécessite environ trois semaines de travail. Une fois la production terminée, ces accessoires pourront recouvrir le sol des somptueux édifices tels que l'Elysée, l'Assemblée nationale et le Sénat. Ce savoir français dépasse aussi les frontières puisqu'un tapis Catry sur cinq est vendu à l'étranger. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.