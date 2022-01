Les éoliennes de Guern bientôt démontées ?

À travers la brume, l’objet de la discorde. Les trois éoliennes de Guern sont à l’arrêt ce mardi matin, de quoi donner un peu de répit aux riverains. Jean Le Puil habite à quelques centaines de mètres. Pour lui, c’est un désagrément quotidien. Un an seulement après leur installation, en 2008, le tribunal administratif de Nantes annule le permis de construire. Deux habitations sont situées à moins de 500 mètres, ce qui n’est pas réglementaire. S’ensuivra alors une bataille juridique qui dure encore aujourd’hui, mais qui pourrait bientôt se terminer. Les habitants viennent de l’apprendre : le préfet du Morbihan a signé un arrêté demandant la cessation d’activité immédiate et la suppression du parc éolien. Pour la société d’exploitation qui enchaîne les recours en justice, l’activité n’a en ce moment rien d’illégal. Une situation qui a assez duré selon le préfet. Prochaine étape pour la préfecture : demander aux autorités compétentes de ne plus acheter l’électricité produite par ces trois éoliennes. L. Kebdani, F. Le Goïc